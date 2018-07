Pierre Heilbronn participera à une mission conjointe UE-IFI de haut niveau et signera un accord de prêt de 50 millions d’euros en faveur des PME tunisiennes.

Pierre Heilbronn, vice-président de la BERD en charge des politiques et des partenariats, effectue une visite en Tunisie du 11 au 13 juillet, dans le cadre d’une mission conjointe réunissant l’Union européenne (UE) et les principales institutions financières internationales de développement.

Il se rend sur place en compagnie du Commissaire européen à la Politique européenne de voisinage et aux Négociations d’élargissement, Johannes Hahn, et du vice-président de la Banque mondiale en charge du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Ferid Belhaj.

Le groupe rencontrera le Président tunisien, ainsi que d’autres hauts responsables et des représentants du secteur des entreprises, avec la volonté de réaffirmer son soutien à la Tunisie et au programme ambitieux de réformes socio-économiques mis en place par le gouvernement pour favoriser la croissance et les créations d’emplois.

Les discussions porteront également sur les mesures à prendre pour libérer l’activité du secteur privé, poursuivre la consolidation fiscale en cours et garantir la viabilité et l’équité de la protection sociale.

Pierre Heilbronn signera par ailleurs avec la Qatar National Bank Tunisia (QNBT) un accord de prêt portant sur 50 millions d’euros, destinés à faciliter l’accès des PME au financement.

Il se rendra également dans les locaux de WALLYS CAR, constructeur automobile novateur qui a bénéficié du Programme de soutien aux petites entreprises de la BERD, grâce à un financement de la Facilité d’investissement pour le voisinage de l’UE.

La BERD a commencé à investir en Tunisie en 2012 et ce pays est progressivement devenu un important bénéficiaire des financements de la Banque, dont les investissements sur place ont atteint un niveau record en 2017.

Le président de la BERD, Suma Chakrabarti, s’est rendu pour la troisième fois en Tunisie en début d’année. Ce pays a en outre été choisi pour accueillir en 2019 le Forum des affaires consacré à la région SEMED, rencontre organisée sur le thème des investissements dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED).

Un forum international sur les partenariats public-privé (PPP), coorganisé par la BERD, se tiendra également à Tunis en septembre prochain.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie, en septembre 2012, la BERD a investi dans ce pays plus de 700 millions d’euros, répartis sur 30 projets, dont les deux tiers sont situés en dehors de Tunis et de ses environs.

Le développement régional du pays constitue pour la BERD une priorité particulière, comme en témoigne l’ouverture en octobre 2016 d’un deuxième bureau local, à Sfax.