A partir de l’année scolaire 2018/20019, conformément à un accord conclu avec les syndicats de l’enseignement de base et secondaire, il a été décidé le retour au régime trimestriel dans l’éducation. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Hatem Ben Salem, le ministre de l’Education nationale, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue mardi 10 juillet à Tunis.

Car, explique-t-il, les évaluations réalisées par le ministère de l’Education ont confirmé l’échec du régime semestriel. Le calendrier des vacances scolaires sera adapté au calendrier des vacances universitaires à partir du mois de septembre 2018.

Il a rappelé que ces décisions ont été prises après concertation avec les syndicats concernés.

L’inscription sera effectuée à distance, via SMS ou par internet pour les élèves du collège et lycée sans avoir recours à des extraits de naissance, des enveloppes et des timbres, a assuré Ben Salem.

Les bulletins de notes seront également envoyés, à partir de la prochaine année scolaire, au parent grâce à la technique du publipostage, a dévoilé Ben Salem.

L’emploi du temps sera de même adressé par mail ou SMS, a encore expliqué le ministre de l’éducation, affirmant que cette démarche de numérisation du système éducatif est efficace, permet un gain de temps au parent et à l’élève ainsi qu’une meilleure gestion des dépenses de la rentrée scolaire.

Hatem Ben Salem a, dans ce cadre, évoqué une nouvelle expérience qui sera lancée à partir de l’année scolaire 2018/2019, visant la diminution du nombre d’heures d’enseignement et la décision d’un jour de repos qui sera le samedi, consacré à des activités culturelles et sportives.

Il a également été décidé de généraliser la filière lettres dans les différents lycées pilotes.