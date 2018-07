«Les statistiques du tourisme, catalyseur du développement», a été le thème du séminaire de cette année tenu en marge de la soixante et unième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique [Abuja (Nigeria), 4-6 juin]. Le dialogue ministériel organisé en cette occasion a traité de l’importance des statistiques du tourisme : «améliorer la mesure pour améliorer la gestion».

Ont assisté à la réunion de la Commission pour l’Afrique 18 ministres du tourisme de la région et des acteurs clés du tourisme de 36 pays. Les participants ont mis en relief la façon dont les projets de tourisme peuvent aider à faire reculer la pauvreté, l’importance de méthodes novatrices de développement du tourisme dans la région et la nécessité d’identifier et de mobiliser de nouveaux partenariats et de nouvelles ressources à l’appui du développement du secteur.

Compte tenu de l’essor du tourisme international en Afrique, il convient de mesurer avec exactitude l’impact économique global du tourisme pour que les stratégies de tourisme contribuent efficacement aux économies nationales. Le dialogue ministériel a fait ressortir l’importance de la collecte et de la compilation de données quantitatives et qualitatives. Il fallait également mobiliser les acteurs nationaux et des partenariats institutionnels à l’appui d’un système rigoureux de statistiques du tourisme.

«Les priorités de mon mandat découlent des besoins exprimés par nos États membres et comprennent des impératifs aussi critiques que ceux de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, d’améliorer l’éducation dans le tourisme et d’encourager l’innovation» a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, avant d’ajouter : «Nous devons nouer des liens étroits entre les secteurs public et privé pour mettre la force transformatrice du tourisme au service de la croissance sur tout le continent et pour le bien des populations».

Le Président de la République fédérale du Nigéria, Muhammadu Buhari, présent à la réunion, a déclaré pour sa part que «le Nigéria détient un immense potentiel, pour le tourisme et pour l’investissement». Il a insisté sur l’importance du secteur eu égard à sa contribution au développement durable et à son rôle pour continuer à diversifier l’économie et accroître la résilience des sociétés.

C’est dans ce contexte qu’a été mentionnée la nécessité d’établir un cadre statistique pour la mesure du tourisme durable. Ce cadre recouvre les dimensions environnementale, sociale et culturelle du tourisme en vue de la réalisation des 17 objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

La prochaine réunion de la Commission pour l’Afrique aura lieu au deuxième trimestre 2019.