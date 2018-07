Le Comité onusien des droits des personnes handicapées a appelé le gouvernement tunisien à revoir sa définition du handicap pour mieux l’adapter aux conventions signées dans ce domaine. C’est ce qu’a indiqué le représentant du Haut-commissariat des droits de l’Homme, responsable du bureau de Tunis, Omar Fastaoui.

Présentant les principales recommandations du Comité onusien suite aux deux rapports réalisés par la Tunisie sur l’application de la convention relative aux droits des personnes handicapées, lors d’une rencontre organisée jeudi 5 juillet à Tunis, Omar Fastaoui a ajouté que le Comité appelle également le gouvernement tunisien à appuyer la création des organisations actives dans ce domaine, à renforcer leurs capacités et à assurer un système de suivi et de contrôle.

Le Comité onusien recommande aussi l’élaboration de stratégies et de programmes visant le renforcement de l’autonomie des femmes porteuses de handicap notamment dans les domaines de l’enseignement, de la santé, de la couverture sociale et la lutte contre la violence afin qu’elles soient plus agissantes dans la société.

Le Comité onusien demande, en outre, la prise de mesures permettant de garantir tous les droits des personnes handicapées comme la liberté d’expression et l’intégration scolaire en mobilisant les ressources humaines et financières nécessaires pour mettre en œuvre le programme national d’intégration scolaire des enfants porteurs de handicap.

S’exprimant à cette occasion, Mehdi Ben Gharbia, ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l’Homme, a souligné l’engagement du gouvernement tunisien à concrétiser les recommandations du comité onusien à travers l’élaboration des programmes nécessaires.

Dans ce contexte, il a fait remarquer que la Tunisie a déjà garanti la participation des personnes handicapées aux élections dans le cadre de son code électoral et elle s’est aussi engagée à garantir l’emploi à cette catégorie sociale et à mobiliser les moyens financiers et logistiques aux associations actives dans le domaine.