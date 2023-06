Le renforcement de la coopération entre la Tunisie et le Qatar dans le domaine social, notamment en matière d’éducation spécialisée et du handicap, a fait l’objet d’un entretien jeudi à New-York, entre le ministre des Affaires sociales Malek Ezzahi et la ministre qatarie du développement social et de la famille Mariem Bin Nasser Ben Ali Al Misnad, en marge des travaux de la 16ème session de la conférence des états parties à la convention des droits des personnes handicapées (COSP 16).

Au cours de cet entretien, le ministre des Affaires sociales a passé en revue les principales activités du centre international de promotion des personnes handicapées et des différents centres d’éducation spécialisée en Tunisie destinés aux personnes en situation de handicap.

A cette occasion, il a invité la ministre qatarie du développement social et de la famille à visiter ce centre pour prendre connaissance des services fournis aux personnes handicapées.

De son côté, la ministre qatarie a émis le souhait que la Tunisie et le Qatar signent un accord de partenariat dans le domaine social et de prise en charge des handicapés.