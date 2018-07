Le Comité de pilotage du projet “Développement de compétences en matière d’assurance qualité pour l’export” vient de se réunir au siège de l’UTICA avec la participation du directeur général du CETIME, Brahim Chebili, du directeur général au ministère de l’Industrie et des PME, Riadh Ben Rjeb, et du président de la FEDELEC (UTICA), Adel Manaa, selon un communiqué de la centrale patronale.

Financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement allemand (BMZ), le projet a pour objectif de mettre à la disposition des entreprises tunisiennes une palette de prestations d’étalonnage fournies par des prestataires tunisiens qualifiés pour une meilleure qualité des exportations.

A la fin du projet, le système de métrologie national doit pouvoir répondre à la demande croissante de l’industrie tunisienne en prestations d’étalonnage internationalement reconnues et d’expertise métrologique d’un haut niveau.

Ce système de métrologie doit notamment, pouvoir répondre au besoin de l’industrie nationale et permettre à la Tunisie d’établir des accords de reconnaissance mutuelle portant sur la conformité des analyses et essais sur les produits industriels (ACAA) avec l’Union européenne pour des secteurs prioritaires afin de faciliter l’accès des produits tunisiens sur le marché européen.

Le projet en question a une composante accréditation qui intéresse le Conseil national d’accréditation (TUNAC), une composante métrologie chimique au profit de l’INRAP, une composante métrologie physique pour le LCAE, une formation continue et une sensibilisation au profit du ministère de l’Industrie et des PME et de l’UTICA, une composante formation universitaire dont le bénéficiaire est le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et une composante formation professionnelle au profit du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi.