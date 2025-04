Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid a déclaré, mardi, que son département se penche, actuellement, sur l’adoption de la stratégie nationale de la métrologie à l’horizon 2035, qui permettra à la Tunisie de se doter d’un système national de métrologie conforme aux standards internationaux à même d’appuyer les différentes activités économiques.

Il a affirmé, à l’ouverture de la 10e édition de la Conférence Internationale de Métrologie qui se déroule du 22 au 24 avril courant à Hammamet, que son département œuvre, à travers, l’Agence Nationale de Métrologie, à développer cette activité, et ce, en mettant à la disposition des entreprises industrielles, les équipements de mesure afin de garantir la qualité des produits tout en respectant les normes de sécurité.

De son côté, le directeur général de l’Agence Nationale de Métrologie a mis en exergue le lien étroit entre la métrologie et la qualité, soulignant que cette discipline est de nature à booster les échanges commerciaux car les opérations d’analyse et de mesure renforcent la confiance en la qualité du produit.

D’après lui, la Tunisie figure parmi les pays avancés en matière de métrologie, puisqu’elle compte 40 laboratoires certifiés dans ce domaine.

Organisée par le Comité Africain de Métrologie (CAFMET) en partenariat avec l’École Africaine de Management et de Métrologie (EA2M), cette conférence a réuni des experts, industriels et universitaires de près de 25 pays majoritairement africains et européens.

cet événement constitue une opportunité pour échanger sur les innovations en métrologie, mesure et qualité, et renforcer les partenariats entre acteurs tunisiens, africains et européens, a indiqué Walid Touayar, président du CAFMET, à l’agence TAP.

Et d’ajouter que cette conférence, organisée pour la deuxième fois en Tunisie, vise à consolider la coopération pour garantir la précision des mesures et soutenir les fabricants et laboratoires dans l’amélioration de leurs produits.

Il a souligné l’importance du rôle de la métrologie dans le contrôle-qualité, la conformité aux normes et la facilitation des échanges commerciaux.

Crée en 2005, le CAFMET œuvre à promouvoir la culture de la métrologie en Afrique dans des secteurs stratégiques comme la santé, l’énergie et l’agroalimentaire.