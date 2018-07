Mondial 2018 : le Tunisien Fakhreddine Ben Youssef inscrit le 2500ème but de l’histoire de la coupe du Monde

Le tunisien Fakhreddine Ben Youssef a inscrit le 2.500-ème but de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA en égalisant face au Panama (51è) lors de la victoire des Aigles de Carthage (2-1) à Saransk jeudi pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe G.

Les tunisiens avaient, alors, signé leur deuxième succès en coupe du monde après celui de 1978 contre le Mexique. Sur un total de 13 matches entre ces deux victoires, les tunisiens avaient concédé 4 nuls et 9 défaites.

= Quelque 2.178.894 spectateurs ont assisté aux 48 matches du premier tour du mondial de Russie dans les douze stades abritant le tournoi.

Avec une moyenne de 45.394 spectateurs par rencontre, le taux moyen d’occupation des stades a été de 98 pc.

= Le match Maroc-Portugal a drainé un record d’affluence de 78.011 spectateurs.

= Un total de 2.608.527 billets a été mis en vente pour les fans du monde entier depuis septembre 2017.

Un nombre devant augmenter puisque la vente des tickets d’accès aux matchs se poursuit jusqu’au jour de la finale, le 15 juillet.

Sur ce nombre, 87.609 billets ont été revendus, à ce jour, via la plateforme officielle de revente accessible sur FIFA.com/tickets.

Quelque 1.117.921 billets ont été attribués directement via FIFA.com/tickets et dans les centres de billetterie de la FIFA aux fans installés dans le pays hôte.

= Le nombre de buts inscrits durant cette première phase a été de 122 concrétisations, soit une moyenne de 2,54 buts par rencontre.

La Belgique a été la plus prolifique avec 9 buts alors que le Panama a présenté la plus faible défense en encaissant 11 buts.

= L’Anglais Harry Kane est le buteur de ce tour en marquant 5 buts dans deux matches de phase de poules contre la Tunisie (doublé) et le Panama (triplé).

L’international belge Romelu Lukaku pointe derrière avec quatre réalisations avec deux doublés (Panama et Tunisie) à égalité avec le Portugais Cristiano Ronaldo qui a disputé les trois rencontres de ce tour dont un triplé contre l’Espagne et un but contre les Lions de l’Atlas.

Le Russe Denis Cherychev et l’Espagnol Diego Costa ont chacun trois buts à leur actif.

Les arbitres ont distribué un total de 162 cartons jaunes, soit une moyenne de 3,4 par match, mais également un carton rouge direct et deux autres pour cumul d’avertissements.

= Les sélections de l’Arabie-saoudite, d’Espagne et de l’Uruguay ont été les plus Fair-plays avec seulement un carton jaune pour chacune des sélections.

= Quelque 24 pénaltys ont été accordés lors de ce tour dont 7 après visionnage du VAR (assistance d’arbitrage vidéo).

Deux autres ont été sifflés par les referees mais annulés après vérification de la VAR.

Un total de 335 incidents a fait l’objet d’une vérification par cette technologie, soit une moyenne de 6,9 visionnages par match.

