Le siège de l’UTICA accueille, le lundi 02 juillet 2018, la cérémonie d’inauguration de la nouvelle Chambre tuniso-portugaise de commerce et d’industrie et de l’Association d’amitié Tunisie-Portugal.

Au programme de cette cérémonie, selon un communiqué de l’UTICA, une allocution de Samir Majoul, président de l’UTICA, une intervention de Luis Castro Henriques, président de l’AICEP (le syndicat du patronat portugais), des présentations de Me Donia Hedda Ellouze (présidente de la Chambre tuniso-portugaise) et de Zied Tlemçani, président de l’Association d’Amitié Tunisie-Portugal.

Zied Ladhari et José Ludovice, respectivement ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale et ambassadeur du Portugal à Tunis sont également attendus à cette cérémonie.