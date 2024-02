La commission restreinte du programme de mise à niveau industrielle (PMN) des entreprises a approuvé, depuis le début de l’année jusqu’au 20 février 2024, 40 dossiers d’une valeur globale de 56 millions de dinars (MD) et des subventions de 9 MD.

De son côté, la commission relative aux investissements technologiques prioritaires a approuvé, au cours de la même période, 80 dossiers d’une valeur de 6,85 millions de dinars, a fait savoir le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie, dans un communiqué publié, mardi.

Ces données ont été présentées lors d’une séance de travail présidée, mardi, par la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet, à laquelle ont participé des représentants de l’UTICA, des ministères de l’industrie, du commerce, de l’économie et de la planification, des finances, de l’environnement, de la BCT ainsi que des secteurs financiers et bancaires.

La commission consultative a adopté lors de cette réunion cinq dossiers d’entreprises opérant dans les secteurs, du textile et de l’habillement, des industries chimiques, électroniques et mécaniques.

La ministre de l’Industrie a mis l’accent sur l’importance du PMN en tant que pilier de stratégies industrielles visant à développer la compétitivité des entreprises industrielles, à répondre aux transformations technologique, numérique et environnementale, à maitriser l’énergie, à réduire les émissions de carbone et adopter les énergies propres, a rapporté la même source.

A noter, le directeur général du PMN au ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Kamel Hendaoui avait indiqué, dans un entretien accordé à l’Agence TAP, que les entreprises tunisiennes, notamment, exportatrices qui prévoient de réduire leurs empreintes carbones en baissant les émissions de carbone et de gaz , seront les premiers bénéficiaires du programme et de ses interventions.

Un nouveau mécanisme dédié à l’empreinte carbone au niveau du PMN est actuellement en examen, outre l’éventuel octroi de primes spécifiques, avait-il dit.