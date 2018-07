Le Tunindex clôture la séance de mardi sur une note positive, pour atteindre un niveau historique en dépassant la barre des 8000 points, enregistrant une hausse de 0,72%, dans un volume d’échanges de 5,304 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourses Mena Capital Partners.

A la hausse, le titre POULINA GROUP HOLDING s’est échangé à 10,80 D, soit une montée de 4,24%, suivi par BTE qui a augmenté de 3,07% à 13,40 D. Le titre TPR, quant à lui, a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,829 MD, à 5,10 D, soit un accroissement de 3,03%.

Dans le vert, BIAT et SIAME ont gagné respectivement 3% et 2,90% pour clôturer à 163,77 D et 2,48 D.

A la baisse, le titre CIMENTS DE BIZERTE a chuté de 3,81%, à 2,77 D suivi par CEREALIS qui s’est échangé à 4,85 D soit une baisse de 3%. Le titre SOPAT, quant à lui, a réalisé une régression de 2,81 % à 1,38 D.

Dans le rouge, les titres SITS et SOTEMAIL ont réalisé une baisse respective de 2,77% et 2,63% à 2,10 D et 1,48 D.