Un accord de coopération commerciale entre la Tunisie et l’Indonésie a été signé, lundi 25 juin, entre le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et la Direction générale indonésienne de développement des exportations.

Cet accord permettra l’échange d’informations, expériences et programmes de promotion en vue de renforcer les échanges commerciaux qui demeurent en deçà des estimations.

A noter que les échanges commerciaux tuniso-indiens n’ont pas dépassé, au cours des 5 dernières années, la moyenne de 82 millions de dollars par an, selon les chiffres du ministre du Commerce, Omar Béhi, qui s’exprimait lors d’un forum d’affaires tuniso-indonésien, organisé par l’ambassade d’Indonésie en Tunisie en collaboration avec la Chambre du commerce et de l’industrie de Tunis.

Le premier round des négociations sur l’accord commercial privilégié entre la Tunisie et l’Indonésie, pour le développement du commerce bilatéral et le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays a été organisé, lundi, 25 juin 2018, au siège du ministère du Commerce.

Cet accord est le fruit d’une étude d’efficacité élaborée par l’Agence indonésienne d’évaluation et du développement du commerce, en coopération avec le ministère du Commerce sur la réalité et perspectives des relations économiques tuniso-indonésiennes, d’autant plus que l’étude met en valeur l’important potentiel inexploité de coopération économique et commercial entre les deux pays.

Pour sa part, le ministre indonésien du Commerce, Enggartiasto Lukita, a mis l’accent sur l’importance de développer le commerce préférentiel avant de s’orienter vers le commerce libre, considérant que cette rencontre est une opportunité pour explorer les secteurs et produits à commercialiser en Tunisie

Il a souligné que la Tunisie compte un portail d’accès au monde arabe, africain et européen, pour l’Indonésie (6ème puissance économique au monde), qui constitue, en contre partie, un pont d’accès pour la Tunisie, aux marchés du Sud et de l’Est de l’Asie.

Les participants au forum ont souligné la possibilité de développer les échanges commerciaux entre les deux pays dans les domaines de composantes automobile, cuir et chaussures, secteurs mécaniques et électriques, textile-habillement, produits agricoles, industries agroalimentaires, et industrie pharmaceutique.

Ils ont appelé à mettre en œuvre le rôle du conseil des hommes d’affaires mixte tuniso-indonésien, créé depuis 2014, aux fins de rapprocher les hommes d’affaires et intensifier les rencontres directs entre eux.

Le programme de ce forum qui s’inscrit dans le cadre de l’exécution des recommandations de la 10ème édition de la commission mixte tuniso-indonésienne, tenue à Tunis en octobre 2017, comporte des rencontres bilatérales entre investisseurs tunisiens et indonésiens.