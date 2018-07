L’Association des Tunisiens des Grandes Françaises (ATUGE) a récemment tenu son assemblée générale ordinaire élective à Tunis.

Après l’approbation des bilans moral et financier 2017 et avoir donné quitus à quatre membres sortants (Eymen Errais, Iheb Triki, Seifeddine Ben Jemia et Selma Belkhodja), des élections partielles ont été organisées et ont permis d’élire Mezri Karoui, Mona Khrouf, Rim El Hamadi et Wiem Zarrouk pour un mandat de deux années.

L’ATUGE confirme une fois de plus son attachement aux valeurs de la diversité et du mérite avec une forte représentation féminine au sein de son Conseil d’Administration.

Voici la nouvelle composition du Conseil d’administration de l’ATUGE: