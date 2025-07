Se pencher sur le système d’éducation, c’est remonter aux origines de la chaine de formation des talents. Aller vers la ‘’Right Generation’’ ?

Lors de Tunis Global Forum, un panel s’est attaqué à la question sensible de l’éducation. Le rêve pour tout pays est de parvenir à générer des talents à grande échelle. Quel rôle pour la diaspora ? Nous éveiller aux clés de la réussite de certains systèmes d’éducation. Et, il s’agit là d’un véritable transfert d’expertise. Un réel exercice de Mentorat. Et cela est d’autant plus profitable que le pays est en cours de réformer son système universitaire, notamment.

« Faire aimer les sciences, c’est préparer la Tunisie de demain. » – Prof. Faouzi Derbel

Faire aimer les matières scientifiques aux jeunes

Les jeunes maitrisards et doctorants tunisiens sont très appréciés dans les universités et les laboratoires de recherche en Allemagne. Ils ont en général, un bon niveau dans les matières scientifiques, notamment en mathématiques, dira en substance Prof.Ing. Faouzi Derbel, Vice-recteur à l’université de Leipzig pour les sciences appliquées.

Pourtant Prof Norchène Ben Dahmene Mouelhi, Enseignante à l’IHEC Carthage lancera un cri d’alerte. Les récents résultats du bac 2025 indiquent que la tendance observée depuis quelques années déjà, se confirme. Il y a moins de bacheliers en section Mathématiques. Il y aurait même des lycées où faute de candidats, il n’existe pas de classe terminale Maths.

Yomna Rebai, DG au ministère de l’enseignement supérieur dira que la question est au cœur des réformes que le département entend entreprendre. Marouane Kessentini, Doyen du College of Computing Grand Valley, dans l’Etat du Michigan dira qu’il faut obligatoirement s’ouvrir aux matières scientifiques car toutes les filières s’ingéniorisent.

Outre que les diplômes scientifiques offrent des débouchés de grande qualité. Propos appuyé par Jamel Gafsi, worldwide General manager chez Microsoft Innovation Centers et promoteur du Lycée français international qui exploite deux collèges, l’un à Tunis et l’autre à Monastir. Jamel Gafsi considère qu’une éducation forte est un marqueur de développement. Et dans le même temps son levain. Que peut être l’apport de la Diaspora en la matière ?

L’enseignement ouvert

Mettre en valeur autant qu’en relief, la matière grise conviendront Jamel Gafsi et Norchène Ben Dahmane Mouelhi, est un levier de compétition pour l’avenir. Jamel Gafsi dira qu’il faudra affranchir les apprenants de la tutelle de l’enseignant.

Oui apprendre aux jeunes à apprendre est la voie royale confirme Norchène Ben Dahmane Mouelhi. Yomna Rebai dira que son Département explore ces pistes et que des projets pilotes ont eu lieu dans certains ISET et que les résultats sont concluants.

« Une éducation forte est à la fois un marqueur et un moteur de développement. » – Jamel Gafsi

Marouane Kessentini dira qu’aux Etats unis, les universités s’éloignent de tous les archaïsmes académiques et que les diplômes à l’avenir seront remplacés par des accréditations obtenues par les étudiants eux-mêmes auprès des opérateurs. Cette voie est rendue possible car les universités US se dotent de conseils consultatifs( ‘’Advisory Bords’’ ) lesquels poussent dans cette direction. Moins académiques ils plaident pour les savoirs pratiques et professionnels. Et même les associations des Alumni exercent une pression similaire.

Comment transposer ces expériences ? Via les partenariats de long terme entre universités dira Faouzi Derbel. Ainsi que les diplômations en co-tutelle ajoutera Nordhène Ben Dahmane.

Ali DRISS