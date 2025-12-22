Les principales conclusions dâ€™une Ã©tude sur la feuille de route de lâ€™attractivitÃ©, visant Ã favoriser le retour durable de la diaspora tunisienne, seront prÃ©sentÃ©es et discutÃ©es lors dâ€™un atelier prÃ©vu le mardi 23 dÃ©cembre Ã Tunis.

AnnoncÃ© par lâ€™organisateur de lâ€™Ã©vÃ©nement, lâ€™Association des tunisiens des grandes Ã©coles (ATUGE â€“ Tunisie), sur ses rÃ©seaux sociaux, cet atelier sâ€™inscrit dans le cadre du projet THAMM-OFII, financÃ© par lâ€™Union europÃ©enne.

Mis en Å“uvre en partenariat avec lâ€™Office franÃ§ais de lâ€™immigration et de lâ€™intÃ©gration (OFII), cet atelier rÃ©unira des experts, des dÃ©cideurs, des reprÃ©sentants institutionnels et des membres de la diaspora autour de trois axes stratÃ©giques : lâ€™accÃ¨s au marchÃ© de lâ€™emploi, la facilitation de lâ€™investissement, ainsi que la simplification administrative et des services dÃ©diÃ©s.

Lâ€™objectif est triple : prÃ©senter les rÃ©sultats de lâ€™Ã©tude, identifier les obstacles au retour des Tunisiens rÃ©sidant Ã lâ€™Ã©tranger et proposer des leviers dâ€™attractivitÃ© concrets, notamment en matiÃ¨re dâ€™incitations fiscales, dâ€™accÃ¨s au financement, de services bancaires adaptÃ©s et de protection sociale, afin de faciliter leur rÃ©intÃ©gration professionnelle, entrepreneuriale et sociale.

Cette initiative sâ€™inscrit dans une dynamique nationale visant Ã capitaliser sur le potentiel humain et financier de la diaspora, considÃ©rÃ©e comme un pilier du dÃ©veloppement Ã©conomique et social du pays.