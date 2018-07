Le Forum annuel du Club des dirigeants de banques et établissements de crédits d’Afrique se tient pour la première fois en Tunisie, plus précisément à Tunis dans un hôtel à Gammarth sur le thème «Le rôle des banques africaines dans l’intégration du continent».

Créé en janvier 1989 à Lomé au Togo, le Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d’Afrique est une association à but non lucratif réunissant les décideurs des institutions financières du continent africain, dont la mission est «satisfaire les besoins d’information et de formation de ses membres, de susciter et faciliter la réflexion des banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre».

Chaque année, les membres du Club se réunissent avec des objectifs communs, basés sur une vision claire, en l’occurrence l’émergence économique et sociale du continent africain et le développement des banques africaines.

Dans un communiqué, il est indiqué que la tenue de forum dans notre pays, constitue une «connaissance, car la Tunisie est totalement ouverte sur l’international, plus particulièrement sur l’Afrique… à l’instar des défis du secteur bancaire tunisien, notamment face à l’enjeu majeur de la Fintech et ce qu’elle suppose comme transition numérique et organisationnelle».

Toujours selon le même document, l’environnement économique tunisien se caractérise davantage par un dynamisme entrepreneurial sans précédent, témoignant du développement d’une culture d’entreprise et d’innovation, notamment chez les jeunes qui ont le continent africain comme point de mire.

Dans cet ordre d’idées, on estime qu’aussi bien au Nord qu’au sud du Sahara, «rien ne se fera sans le concours des banques et sans leur implication dans le financement de l’économie».

Ce Forum constituera une occasion de rencontres et d’échanges entre dirigeants de banques tunisiennes et africaines, parmi les plus importants du secteur.

On souligne également que cette séance de speed meeting de deux jours vise à établir des échanges privilégiés entre banquiers, hommes d’affaires et entreprises tunisiennes investissant dans les différentes zones économiques en Afrique (CEMAC, UEMOA, CEDEAO).

A noter que la présidence dudit forum a été confiée à Habib Karaouli, et que son ouverture officielle sera assurée par Mohamed Ridha CHALGHOUM, ministre tunisien des Finances, en présence de Aïssata Koné SIDIBÉ, présidente du Club et directrice générale de Coris Bank International Mali, Ahmed EL KARM, président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers (APTBEF), et de nombreux invités, notamment de la BEI et de la BERD.

Au programme de la rencontre : des panels de discussions, des séances de networking et de B2B, le retour d’expérience de banques africaines.

Quant aux débats, ils porteront sur des thématiques variées dont le rôle des institutions de financement, du régime de change ainsi que des institutions dans la consolidation de l’intégration africaine, le rôle du système bancaire et financier tunisien en Afrique, l’inclusion financière, la transformation digitale, l’économie CASHLESS, etc.