La Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » tiendra son Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le lundi 04 Juin 2018 à 11H00 mn à l’hôtel LAICO Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2017.

2. Lecture et approbation des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux Comptes sur l’exercice 2017 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

3. Approbation des états financiers de l’exercice 2017.

4. Quitus aux Administrateurs pour l’exercice 2017.

5. Affectation du résultat de l’exercice 2017.

6. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d’administration, des comités émanant du conseil d’administration et du Comité permanent d’audit au titre de l’exercice 2017.

7. Approbation de la nomination du représentant des petits porteurs au Conseil d’Administration pour la période 2018, 2019 & 2020.