La Société TUNIS RE, a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2024.

– Une croissance du chiffre d’affaires par rapport au 30 juin 2024 de 12,5%, pour atteindre 118,558 MDT, avec une progression de la prime nette de 13%. Cette hausse est portée par une politique de souscription dynamique ainsi qu’une bonne diversification au niveau des risques acceptés. Ainsi nous avons réalisé une progression de 11,8% sur le marché domestique et 13% au niveau du marché international.

– Par rapport aux objectifs fixés pour l’année 2024, le taux de réalisation du chiffre d’affaires au premier semestre 2024 a atteint 54,5% ;

– Le ratio de sinistralité reste maitrisé à un niveau de 55% au terme du premier semestre 2024 soit au même niveau que celui enregistré au 30 juin 2023.

– Les produits financiers ont réalisé une croissance de 13,6% par rapport au premier semestre 2023 pour atteindre 16,055 MDT contre 14,136 MDT.

Ces produits englobent les intérêts courus et non échus (pour les deux exercices 2023 et 2024). Ils ne tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès des cédantes.