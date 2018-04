Une dizaine d’entreprises tunisiennes opérant dans le secteur agroalimentaire et spécialisées dans l’huile d’olive, les dattes, les conserves alimentaires, les tomates séchées et autres fruits et légumes frais à une mission d’hommes d’affaires à Copenhague, a indiqué samedi, le CEPEX.

La mission conduite par le centre, dans le cadre de sa démarche de diversification des marchés à l’exportation et de recherche de nouvelles possibilités d’écoulement des produits tunisiens sur les marchés nordiques, vise à s’informer sur le marché danois et à rencontrer les décideurs cibles dans un cadre d’échanges privilégiés.

Le programme de la mission comporte, selon le CEPEX, une présentation du marché de la distribution des produits alimentaires au Danemark, des visites au marché de gros de Copenhague et aux plateformes de fruits et légumes frais, ainsi que des rencontres avec les responsables des centrales d’achat d’enseignes de premier rang à l’instar de COOP, INCO, MENY, ainsi qu’avec les importateurs distributeurs, agents et professionnels de l’épicerie fine et de la restauration.