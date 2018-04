La plus grande unité de production de médicaments de chimiothérapie en Afrique et au Moyen-Orient entre en production au Cap Bon.

L’industrie pharmaceutique tunisienne, arabe et africaine est renforcée par l’entrée en production de Neapolis Pharma, spécialisée dans la fabrication de médicaments hautement actifs à usage humain, pour le traitement des différentes maladies par chimiothérapie.

Filiale du Groupe MédiS, fondé en 1995 par Dr Lassaad BOUJBEL et implantée à Aïn Kemicha (Nabeul), elle constitue, de par sa gamme de produits et sa capacité industrielle, la plus grande unité de production de médicaments de chimiothérapie en Afrique et au Moyen-Orient. Les investissements sont de l’ordre de 50 millions de dinars.

La gamme de produits, explique Dr Lassaad BOUJBEL, comprend différentes formes usuelles dans le traitement du cancer, à savoir les formes sèches (comprimés pelliculés et gélules) et les formes injectables stériles (flacons contenant des solutions liquides et/ou produits lyophilisés).

Tout un nouveau bâtiment, spécialement dédié à cette unité de production, a été édifié au sein du pôle MédiS, sur le site d’Aïn Kemicha. S’étendant sur 3.700 m2 de surface couverte, il s’élève en trois étages, soigneusement aménagés selon les normes internationales requises pour la fabrication de médicaments hautement actifs à usage humain.

Tous les équipements acquis sont de marque européenne, bénéficiant d’une technologie très performante. La conception des plans a été effectuée en conformité avec les normes et réglementations en vigueur comme les Bonnes Pratiques de Fabrication et la FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA)…

«C’est une unité de pointe qui vient répondre à une demande croissante et de haute exigence, renforçant la position de leader du groupe MédiS en Tunisie et de son rayonnement à l’international, a déclaré Dr Lassaad BOUJBEL, président du groupe. Elle témoigne de la performance des compétences tunisiennes qui démontrent leur capacité d’assurer une production de qualité, répondant aux normes internationales. Au-delà de la Tunisie, ces produits seront également hautement appréciés partout sur le continent africain, dans les pays arabes et ailleurs».

Premier laboratoire pharmaceutique tunisien en chiffre d’affaires, premier exportateur du secteur (100 millions de dinars, sur 25 pays) et disposant du plus grand laboratoire de contrôle de médicaments dans le pays, MédiS est l’unique groupe tunisien multinational. Il compte en effet trois unités industrielles à l’étranger (en République tchèque, en Algérie et au Sénégal). En outre, il s’appuie sur un réseau de 7 bureaux à l’étranger.

Au total, le groupe MédiS, qui emploie plus de 700 salariés, détient 730 autorisations de mise sur le marché (AMM) obtenues à travers le monde, pour 226 produits dans 43 domaines thérapeutiques, ainsi que 10 certifications et licences d’exploitation, et a produit 50 études et recherches cliniques.