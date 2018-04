Plus de 50 femmes artisanes et jeunes créateurs ayant bénéficié d’un programme d’accompagnement à la valorisation de leurs produits, mis en place par Enda inter-arabe et de microcrédits octroyés par Enda Tamweel, participent à la 35ème édition du Salon de la création artisanale, organisée par l’Office national de l’artisanat, du 26 avril au 5 mai 2018, au Parc des Expositions du Kram.

A cet effet, Enda mettra en place un pavillon “Fée mains”, qui permettra de promouvoir, de mettre en valeur et de commercialiser 7 spécialités artisanales différentes, à savoir la poterie de Sejnane, la maille manuelle (Chabka), le tissage, la peinture sur bois, la confection de couffins, de bijoux et d’objets décoratifs à base de nattes et la “Fouta”.

La nouveauté de cette année au niveau du pavillon “Fée mains est baptisée “Artisan d’aujourd’hui”. Il s’agit d’un espace d’exposition thématique traitant “L’esprit carreaux”.

Des motifs arabesques, des formes géométriques et des carreaux de céramique (zliza) seront repris sur l’intégralité des articles exposés.

Toute la collection qui sera exposée a été fabriquée par les artisanes d’Enda grâce à l’encadrement et l’appui d’une créatrice et designer de renommée de la marque “TIRAZ”.

Ce concept original et novateur vise à la fois à assurer et à améliorer la qualité et le savoir-faire, à explorer de nouvelles pistes créatives et à mieux exploiter la référence patrimoniale.

Il est à noter que la participation d’Enda au Salon de la création artisanale s’inscrit dans le cadre de son programme de valorisation du secteur de l’artisanat tunisien et celui de l’autonomisation et la promotion des artisanes. C’est aussi un espace propice aux jeunes créateurs et artisans vulnérables de bénéficier d’une large visibilité auprès des visiteurs du salon.