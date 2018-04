Tunisie : 150 mille visiteurs attendus au Salon de l’artisanat

150.000 visiteurs sont attendus à la 35ème édition du Salon de la création artisanale (26 avril – 06 mai 2018) au Parc des expositions du Kram. C’est le chiffre avancé par le directeur général de l’Office national de l’artisanat (ONA), Faouzi Ben Halima, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, le 20 avril.

Pour lui, cette manifestation à laquelle participeront 1.500 artisans se positionne comme le rendez-vous national incontournable de l’artisanat authentique et contemporain. C’est également un moyen de préservation du patrimoine national, de la mémoire collective et un moyen de connexion entre les générations.

La présente édition comporte plusieurs espaces, dont un espace commercial, un espace Olympiade, un espace Décoration sur bois”, un espace Ustensiles Art Culinaire, d’autres dédiés aux Gouvernorats, aux Workshops, à l’Hôtellerie, aux nouveaux Promoteurs et à la Poterie de Sejnene & Barrama.

Elle se distingue aussi par un Espace Concours de la Création auquel prendront part plus de 300 artisans, a-t-il aussi précisé.

Et d’ajouter ” qu’un label qualité sera attribué aux artisans participant à cette édition afin de favoriser la commercialisation de leurs créations ”

De son côté, le directeur des expositions et coordinateur général du Salon, Mohamed Abbes, a souligné que l’espace de nouveaux promoteurs est l’un des plus importants espaces qui seront réservés pour faire connaitre les projets d’un groupe de promoteurs exerçant dans l’artisanat dans les différents gouvernorats de la République, et leur fournir un encadrement adéquat.

Il a, également, indiqué que cette nouvelle édition réservera un espace pour la Fédération tunisienne d’hôtellerie pour la promotion du tourisme intérieur et le rapprochement des professionnels des différents intervenants dans le secteur touristique.

“Outre l’Algérie, invité d’honneur du Salon, nous prévoyons de recevoir une importante délégation d’acheteurs étrangers (américains, allemands, italiens..)”, a noté le responsable, ajoutant que ce Salon deviendra international au cours des prochaines années et sera marqué par l’organisation d’une série d’ateliers portant sur les préoccupations des artisans.