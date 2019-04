Elle est la fondatrice de la marque ‘Nomade Céramique’. Elle est diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts. Elle a obtenu le “Prix des meilleures créations artisanales“.

Elle, c’est Sarra Chouchène qui participe à la Foire de de la création artisanale 2019 qui se tient au Kram du 22 au 31 mars 2019.

Les créations de Sarra Chouchène continuent à séduire les adeptes des créations artisanales.

Rencontrée par une équipe de DirectInfo lors de cette édition de 2019 de la foire de l’artisanat, Sarra Chouchène assure que certains confondent la marque Nomade Céramique avec les broches ‘Hout Alik’, broches qui se portent été comme hiver, et qui ont rencontré un franc succès au cours de ces derniers mois, au point de faire oublier le nom de l’enseigne.

Mais notre artiste a jugé utile de lancer, il y a quelques mois, sa marque, baptisée “Nomade Céramique“ dont l’objectif est d’être présente dans les Salons en tant que jeune entrepreneur, à travers des créations sobres mais élégantes, explique-t-elle.

Salon de l’Artisanat : Sarra Chouchène, créatrice de Hout Alik, nous parle de son projet

En fait, ses créations ‘fait main’ reflètent son identité tunisienne et berbère, et donc les différentes cultures et régions de ce pays.