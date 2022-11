A l’ouverture de la 23ème édition du Salon international de l’artisanat (SIAT) d’Alger, du 24 novembre au 2 décembre 2022, le ministre algérien du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, a mis l’accent sur l’importance de cette manifestation pour les artisans dans la commercialisation de leurs produits et pour faire connaître le patrimoine artisanal authentique et diversifié d’Algérie.

Il s’est félicité de « la reprise de cette manifestation pour les artisans après une absence de plus de 3 ans à cause en raison de la pandémie de Covid-19 en vue de commercialiser leurs produits et mettre en exergue les créations des artisans et faire connaître l’amélioration de la qualité du produit due à la bonne formation adoptée par le secteur ».

200 artisans nationaux et 56 étrangers venus de 9 pays (Tunisie, Egypte, Afrique du Sud, Pakistan, Mali, Mauritanie, Palestine, Niger…). Plusieurs partenariats pourraient être conclus entre artisans algériens et étrangers en vue d’échanger les expériences et expertises, indique l’APS.

Toujours selon la même source, « le ministre a loué la qualité de l’artisanat national qui contribue au développement économique et à la préservation de l’artisanat pour les futures générations ».

A noter que le nombre d’artisans immatriculés au niveau national s’élève à 400 000, lesquels ont contribué à la création de plus de 1,140 million de postes d’emploi et 400 milliards DA au produit intérieur brut (PIB).