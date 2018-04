L’appétit grandissant des héritiers de Béchir Ben Jemaa pour l’agroalimentaire

Déjà actifs dans le secteur du lait et dérivés (Elbene Industrie), en association avec les Doghri (groupe la CARTE), les enfants de Béchir Ben Jemaa se lancent cette fois-ci –seuls- dans la production et la commercialisation de produits agroalimentaires, en Tunisie et à l’étranger.

Baptisée MAGIC FOOD, la nouvelle filiale en charge de cette activité est dirigée par Béchir Ben Jemaa (président directeur général) et Aref Jilani (directeur général adjoint).

Fondé par Béchir Ben Jemaa et aujourd’hui piloté par Khaled et Lotfi Ben Jemaa, le groupe opère également dans plusieurs autres secteurs (extraction d’huile de grignon, matériel de travaux publics, agricoles et de voirie, textile, immobilier, etc.).