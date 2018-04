Une délégation de haut niveau conduite par le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, effectue une visite de travail du 23 au 25 avril aux Pays-Bas.

L’objectif de cette visite est de prendre connaissance de l’expérience hollandaise, notamment en matière de dialogue social, de représentativité syndicale, de négociations sociales et de relations professionnelles.

Cette visite de travail s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 3e phase du projet “Promotion du dialogue social et de l’amélioration de la gouvernance du marché du travail” lancé par le Bureau international du travail (BIT) en Tunisie et financé par le gouvernement norvégien.

Des entretiens avec des responsables du conseil économique et social néerlandais et des organisations syndicales et patronales sont prévus dans le cadre de cette visite.