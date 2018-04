Une déclaration commune relative à la Commission mixte tuniso-roumaine dont la session est prévue en 2019 a été signée, jeudi 19 avril, au siège du ministère des Affaires étrangères, en présence de Khemaies Jhinaoui, et de son homologue roumain, Teodor Viorel Melescanu.

Ont été également signés un accord de coopération en matière de formation diplomatique, un programme de formation dans les domaines de la santé et les sciences médicales 2018/2020 et un protocole de coopération entre les agences de presse des deux pays.

A l’issue de la cérémonie de signature de ces accords, le ministre roumain a déclaré que sa visite confirme l’intérêt que porte la Roumanie aux relations solides avec la Tunisie, qui sont basées sur la confiance et la stabilité.

Il a, dans ce sens, rappelé que les deux pays fêteront, le 16 décembre prochain, le 55e anniversaire d’échange d’ambassadeurs.

Melescanu, qui effectue une visite en Tunisie les 19 et 20 avril, a indiqué que la consolidation du dialogue politique et l’élargissement des domaines de coopération avec les pays du continent africain et les partenaires traditionnels de la Roumanie figurent parmi les priorités du gouvernement actuel de son pays (2017-2020).

Il a, par ailleurs, fait état de la disposition de la Roumanie à intensifier les échanges politiques et donner un dynamisme aux relations de coopération dans plusieurs domaines importants étant donné que la Roumanie est membre de l’Union européenne et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et la Tunisie est partenaire de l’Union européenne et membre actif dans le dialogue méditerranéen.

“La Roumanie œuvre à développer son partenariat économique avec la Tunisie, particulièrement dans le domaine commercial”, a-t-il souligné.

Le diplomate roumain a, en outre, réaffirmé le soutien de son pays aux efforts de la Tunisie pour consacrer la démocratie, développer son économie et participer à la sécurité et la stabilité de la région voisine de l’Union européenne pendant une période marquée par la crise au Moyen-Orient.

“La rencontre a été l’occasion d’échanger les points de vue au sujet de plusieurs questions régionales et internationales, telles que la situation en Libye et la crise syrienne”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Khemaies Jhinaoui a déclaré que l’entretien a été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et la Roumanie dans le domaine économique, précisant qu’il a été convenu d’intensifier les visites de coopération entre les hommes d’affaires des deux pays.

“Cette visite a permis d’identifier les principaux domaines de coopération avant d’être couronnés par la tenue de la commission mixte tuniso-roumaine dans les plus brefs délais”, a-t-il indiqué.

Cela a également été une occasion pour approfondir la concertation politique entre les deux pays dans le cadre de la mise en application de l’accord de coopération signé en octobre 2016 entre les deux ministères des Affaires étrangères, à Bucarest, et qui concerne la formation des diplomates.

Jhinaoui a, par ailleurs, indiqué avoir transmis à son interlocuteur le souhait de la Tunisie de consolider les relations de coopération avec l’Union européenne d’autant que la Roumanie est un membre important de l’UE et va assurer la présidence tournante de l’union en janvier 2019.

La situation de 1700 étudiants tunisiens en Roumanie et l’expérience roumaine en matière de ressources hydrauliques et dans plusieurs domaines juridiques et sécuritaires ont été autant de sujets évoqués lors de cette rencontre, d’après Jhinaoui qui souligne la disposition des deux parties à intensifier la communication entre les services de sécurité compétents des deux pays.

Les deux parties ont aussi convenu de tenir la prochaine session de la commission mixte ainsi que les cinq commissions sectorielles (la commission de la défense, de la sécurité et de la justice, la commission des affaires économiques et commerciales, la commission de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la commission du tourisme et la commission de la coopération décentralisée) au début de l’année prochaine, la dernière réunion ayant été organisée en juin 2008.