Le groupe français Lesaffre a annoncé, le 11 avril 2018, une prise de participation majoritaire dans la levurerie Rayen Food Industries, en Tunisie. Cette transaction s’inscrit dans la volonté de Lesaffre de renforcer sa présence sur le continent africain.

Située à Jendouba, au Nord de la Tunisie, l’usine produit de la levure fraiche de boulangerie pour le marché tunisien. Des investissements sont prévus pour optimiser l’efficience des process industriels et améliorer la qualité de la levure.

«Notre volonté est plus que jamais d’être un partenaire clé de nos clients boulangers en renforçant nos relations de proximité, en matière de produits et de services» précise Antoine Baule, directeur général de Lesaffre.

Pour Rayen Food Industries, il était essentiel de pérenniser le futur de l’usine et celui de ses employés. «Ce partenariat va nous permettre de mettre à profit les compétences dont dispose Lesaffre, entreprise reconnue internationalement pour son professionnalisme, basé sur plus de 165 ans d’expertise. Ce groupe va contribuer à assurer un développement durable de la production nationale de la levure et des ingrédients de panification, dans le respect des règles de l’environnement, tout en constituant un levier à l’exportation et permettant de mieux positionner la Tunisie sur l’échiquier mondial en matière de bio technologie» se réjouit Mohamed Kooli, Président de Rayen Food Industries.

Cette nouvelle acquisition contribue au renforcement de la présence de Lesaffre dans cette région du monde. Présent au Maghreb depuis plus de 60 ans, Lesaffre y compte désormais trois sites de production de levure (Maroc, Tunisie, Egypte) et un site de production d’améliorants (Algérie), qui emploient plus de 500 collaborateurs. Le groupe est présent commercialement dans toute la région, approvisionnée à partir de ces implantations.