«La veille stratégique et l’intelligence économique : Vecteurs de compétitivité et de développement économique», c’est le thème du premier colloque international qu’abrite la Tunisie, jeudi 19 avril 2018, à l’hôtel Africa de Tunis. Placé sous l’égide du ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, et organisé par l’Association tunisienne de veille et d’intelligence compétitive (ATVIC).

Cet événement a pour objectif la sensibilisation à la discipline de veille stratégique et d’intelligence économique par l’enrichissement de débats socio-économique, institutionnel et législatif autour de la veille stratégique et de l’intelligence économique en Tunisie.

D’émminents experts de renommée internationale, ayant impacté le domaine de la veille stratégique et de l’intelligence économique, des conférenciers internationaux (Alain Juillet, Henri Dou, Jalloul Ayed, Tarek Cherif, Hichem Elphil, etc.) animeront le colloque, avec des témoignages sur des expériences des différentes entreprises tunisiennes en la matière.

Dans un environnement incertain, complexe et turbulent, soumis à une concurrence féroce, l’économie tunisienne, à l’instar des autres économies est appelée à la mise en place de moyens et outils, qui lui permettent de se développer, en faisant référence à l’ensemble des mutations économiques, technologiques et sociales.

Assurer sa pérennité et évoluer dans ce type de contexte nécessitent une maitrise de l’information stratégique. La veille et l’intelligence économique offrent les moyens permettant aux entreprises d’être bien renseignées sur leur environnement et de disposer de la bonne information au bon moment, l’objectif étant de prendre la bonne décision, d’être innovant et d’acquérir des avantages concurrentiels.

Disposer de l’information est une exigence mais ce qui compte, c’est sa bonne utilisation afin de garantir à son entreprise l’amélioration de sa position concurrentielle.