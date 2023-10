Le classement des peuples selon leur quotient intellectuel moyen vient d’être publié. Et dans ce palmarès de l’intelligence, la Tunisie arrive 52ème, un classement très honorable.

Le quotient intellectuel moyen en Tunisie se situe à 97,4 ; un chouïa en dessous de la moyenne internationale (99). Le QI du Tunisien moyen est quasiment identique à celui d’un Norvégien. On doit se féliciter… La moyenne tunisienne est faite sur un échantillon de 4800 personnes.

Quand on se compare on se console Le Tunisien moyen à un QI supérieur à celui d’un Algérien, ou même un Israélien. Loin devant le QI d’un Libyen ou un Marocain.

Voici le QI moyen par pays pour l’année 2022. Ce résultat est basé sur 1 565 983 résultats du monde entier qui ont passé le test en 2022.

Les pays en gris sur la carte ci-dessous ont été ignorés parce qu’il n’y avait pas assez de données pour les inclure. Il est intéressant de noter que seuls 33 des 125 pays de cette étude ont un QI moyen supérieur à 99. Cela est principalement dû à la Chine, qui, avec son score moyen de 106,59 et sa très grande population, équilibre le score moyen global à 100.

Le QI moyen semble généralement plus élevé en Asie de l’Est. Proche de la moyenne en Europe, en Asie occidentale, en Océanie, en Amérique du Nord et en Afrique du Nord.

Et en dessous de la moyenne en Afrique centrale et australe et en Amérique latine. Les facteurs génétiques, le niveau d’éducation, la qualité de vie…sont autant de facteurs qui rendent moins bêtes, moins cons et plus intelligent.

Comme tous les phénomènes, le QI suit une distribution gaussienne (courbe nomade). La comparaison entre homme et femme ne donne pas de différence statistiquement significative dans la moyenne, la médiane et le mode.

En revanche la courbe du QI des femmes est moins aplatie (kurtosis élevé) que celle des hommes indiquant que les données extrêmes sont plus fréquentes dans la distribution du QI des hommes. L’écart type du QI des hommes et plus fort que l’écart type des femmes.