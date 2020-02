J’écoute actuellement le ministre de l’Industrie avec Wassim Ben Larbi parler de l’Industrie 4.0.

Contrairement à ce que pensent beaucoup, l’industrie 4.0 n’est pas une simple évolution technologique, ce n’est pas uniquement plus d’intelligence dans les composants, les produits ou les équipements. Il y a toute une philosophie derrière qui est une vraie menace pour la Tunisie.

La raison première qui a poussé l’Allemagne à travailler sur l’Industrie 4.0 est la menace ressentie de perdre son leadership sur les équipements industriels et l’industrie en général (l’Allemagne est l’initiateur de l’Industrie 4.0).

L’objet de l’industrie 4.0 est d’aller vers plus d’automatisation et communication pour réduire la taille des entreprises et arriver à avoir un prix à la pièce équivalent au prix de la série de manière à ne plus avoir recours à des pays à faible coût de main-d’œuvre.

L’Industrie 4.0 ramènera la fabrication à proximité de la demande. Après la délocalisation, on reviendra vers la relocalisation et les industries reviendront vers les pays du Nord car, avec l’Industrie 4.0, le problème de coût et de disponibilité de main-d’œuvre ne se posera plus.

La Tunisie doit donc revoir les avantages compétitifs dont elle parle et qu’elle a toujours mis en valeur, en l’occurrence des ressources humaines disponibles et à faible coût. Ces ressources humaines sont de plus en plus mobiles, donc de moins en moins disponibles.