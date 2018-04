La détérioration de l’infrastructure de base, le manque d’équipements nécessaires, la dégradation de la situation environnementale et l’absence de programmes de logements sociaux figurent parmi les préoccupations des habitants de la ville de Zaghouan.

Faisant part de leurs soucis, certains habitants à El Hnaya, Ennozha et Oued El Waz, à Zaghouan, ont évoqué notamment le manque de routes, de trottoirs, d’éclairage public et de réseaux d’assainissement.

Le secrétaire général de l’association “Forum de développement de Zaghouan”, Mohammed Haj Ali, a appelé, dans ce cadre, les autorités concernées à intervenir afin d’améliorer la situation dans ces zones, rappelant que cette revendication a été présentée à maintes reprises et à plusieurs occasions.

La situation environnementale n’est pas meilleure à Zaghouan- sud. L’un des habitants, Mohamed Ghraba, ne cache pas son inquiétude pour la santé des habitants à cause du manque d’hygiène et de l’accumulation des ordures, dénonçant, en outre, la pollution aux alentours du stade situé dans la même zone. Les habitants de cette région évoquent, également, le problème du logement social.

Selon Mongi Abbès, un habitant de la région de “Bir Hlima”, la création de nouveaux lots dans le périmètre communal de Zaghouan pourrait favoriser la garantie d’un logement aux personnes à revenus limités et permettre la lutte contre les constructions anarchiques.

Cet habitant a également proposé de modifier le plan d’aménagement urbain afin de faire face aux multiples demandes, précisant que cette tâche revient au nouveau conseil municipal.

Une nouvelle station de transport interurbain à Zaghouan est aussi l’une des revendications urgentes des habitants de la région.

Le président du syndicat des taxis dans la région de Zaghouan, Abdelkader Ben Zid, a souligné l’importance de consacrer un terrain pour la construction d’une station moderne permettant de résoudre le problème de l’embouteillage des taxis et d’organiser le trafic.

Plusieurs habitants ont déclaré à l’agence TAP dans la région que le manque d’audace et de fermeté dans l’application des décisions municipales et la lutte contre les transgressions, outre le non paiement des dettes de la municipalité figurent parmi les facteurs engendrant la construction anarchique et l’accumulation des ordures et entravant la réalisation de nouveaux projets d’infrastructure.

Des habitants proposent l’aménagement du circuit touristique de Djebel Zaghouan et l’impulsion des initiatives privées notamment en tourisme alternatif.

La municipalité de Zaghouan, fondée le 18 mars 1990, compte 38.445 habitants. Les 20.024 électeurs auront rendez-vous le 6 mai prochain pour élire un nouveau conseil municipal, composé de 24 conseillers. Douze listes y sont candidates, dont deux partisanes (parti Ennahdha et parti Nidaa Tounes), deux de coalition (le Front populaire et l’Union civile) et huit listes indépendantes.