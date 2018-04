L’opérateur national des télécommunications, Tunisie Telecom, lance le service de transfert d’argent qui s’inscrit dans le projet national œuvrant à encourager l’utilisation du numérique.

L’opérateur inaugure ainsi une nouvelle ère dans le développement du Mobile Payment en Tunisie, domaine dans lequel Tunisie Telecom était pionnier en lançant en 2009 des services centrés sur les recharges téléphoniques et le paiement de factures via mobile.

Tunisie Telecom se mobilise à nouveau en agissant en coordination avec d’autres acteurs des secteurs des télécommunications et de la finance pour faire bénéficier tous les citoyens du Mobile Payment plus élargi en lançant son nouveau service baptisé TelecoMoney.

En effet, ce nouveau service intègre aujourd’hui le transfert d’argent quel que soit l’opérateur.Les Tunisiens peuvent ainsi effectuer un transfert d’argent de Mobile à Mobile, immédiatement et d’une façon simple et sécurisée.

Le payement Mobile via TelecoMoney sera assuré dans une première phase à travers les cartes TelecoMoney VCN et TelecoMoney EMV, co-branbdées Tunisie Telecom et la Poste tunisienne.

Ces cartes seront commercialisées incessamment dans les points de vente de Tunisie Telecom.

TelecoMoney s’enrichira dans une deuxième phase à travers plusieurs partenariats avec les institutions financières de la place.