Cinq ans après y avoir ouvert une antenne, Education for Employment (EFE) pousse plus loin son action en Tunisie. Ce réseau affilié d’organisations locales à but non lucratif, actif au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), s’est doté d’un bras ayant pour objet la formation professionnelle.

Baptisée EFE Tunisie Academy, cette société sera gérée par Lamia Chaffai, déjà directrice générale d’EFE Tunisie.