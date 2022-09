EFE, dix ans au service de l’emploi des jeunes en Tunisie

Education For Employment (EFE) est une initiative européenne d’appui aux jeunes leur procurant des formations en compétences technique et comportementale (Soft Skills). Elle s’active surtout dans les régions défavorisées.

EFE-Tunisie est entrée en activité en 2012. Elle a pu, une décade durant, encadrer 3 500 jeunes, généralement provenant des régions de l’intérieur les moins bien nanties, soit pour s’insérer dans un emploi, soit pour agrandir leurs projets.

Un projet pilote et des résultats probants

Le 31 août 2022, EFE-Tunisie a fêté son dixième anniversaire. Cette cérémonie coïncidait avec l’achèvement du programme “Appui à la création d’emplois des jeunes tunisiens issus des communautés marginalisées“. Il s’agit d’un programme pilote financé par l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Tunis.

Ainsi donc, les jeunes relevant de la dernière cohorte dans le cadre de ce projet ont été récompensés. Etaient à l’honneur les jeunes des gouvernorats suivants : Médenine, Gabès, Tozeur, Tataouine, Béja, Le Kef et Jendouba.

Ces jeunes ont reçu des formations dédiées et ont été embauchés par les enseignes partenaires du programme, entre autres la chaîne de magasins AZIZA, HPP ou Miral Motors. Parmi cette promotion, on rencontre un certain nombre de femmes et de jeunes filles, et cela est de nature à atténuer les inégalités dans les régions défavorisées. Outre que cela aide à faire avancer la cause de la diversité.

Une assistance dédiée au public et au privé

Lamia Cheffai, ancienne secrétaire d’Etat aux Technologies de l’information et de la communication, ex-directrice générale de l’ANCE, est la DG d’EFE-Tunisie. Elle a pu finaliser des partenariats institutionnels. En effet, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle ainsi que celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de même que l’ANETI ont été du meilleur accompagnement pour tous les projets d’EFE-Tunisie.

Pareil pour l’ambassade américaine à Tunis. Il en est ainsi pour l’association DROSOS, très active dans le Maghreb et de nombreuses entreprises de renom dans le secteur privé dont Magasin Général et l’UBCI.

Il faut signaler que cette cérémonie avait un relief particulier en ces temps difficiles, comme le rappelaient les nombreux Guest Speakers. Ils étaient nombreux ce jour-là à partager la joie des jeunes promus. On cite notamment Nasreddine Nsibi, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Donia Hedda Ellouze, présidente de EFE-Tunisie, Natasha Franceschi, chargée d’affaires à l’ambassade des USA à Tunis, Andrew Baird, CEO de EFE-Global, et Fyras Mawazini, directeur régional de la Fondation DROSOS.

Ali Abdessalam