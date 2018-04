Des accords de prêts relatifs au 3ème crédit compensatoire et au prêt pour faciliter le soutien de l’environnement pour les PME, pour un montant de 18,532 millions de dinars arabes (soit 300 millions de dinars tunisiens) pour chaque prêt, ont été signés en Jordanie par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) et gouverneur du Fonds monétaire arabe (FMA) pour la Tunisie, Marwan El Abassi, et le directeur général et président du FMA, Abdel Rahman Al-Hamidi.

Selon un communiqué publié vendredi par la BCT, cette signature, qui intervient en marge des réunions annuelles des institutions financières arabes (10 avril 2018 en Jordanie), s’inscrit dans le cadre de la coopération financière entre la Tunisie et le FMA.