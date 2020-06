La Tunisie a mobilisé, depuis le début de l’année jusqu’à la mi-juin 2020, des emprunts en devises étrangères d’une valeur globale de 5,6 milliards de dinars, selon un document publié par le ministère des Finances sur la “Mobilisation des ressources d’emprunt en devises”.

D’après ce document, les emprunts extérieurs reçus, dans le cadre d’un appui budgétaire, représentent une valeur d’un peu plus de 3 milliards de dinars, dont 28,6 millions d’euros contractés en janvier auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), et 50 millions d’euros auprès de l’Italie, durant le mois de mars.

Il s’agit, également, des deux prêts reçus du Fonds monétaire international (en avril) d’un montant de 341,8 millions d’euros et de 371,4 millions de dollars.

Durant le mois de juin 2020, la Tunisie a contracté deux emprunts auprès du Fonds monétaire arabe (FMA) et de l’Agence française de développement (AFD) des montants respectifs de 117,9 millions de dollars et 80 millions d’euros.

Pour ce qui est des emprunts intérieurs contractés en devises, ils consistent en trois prêts syndiqués, conclus durant les mois de mars et juin 2020, d’une valeur globale de 2,6 milliards de dinars (130 millions de dollars, 455 millions de dollars et 257 millions d’euros).

Pour rappel, les deux derniers prêts syndiqués (257 millions d’euros et 130 millions de dollars) ont été contractés auprès de douze banques locales, avec des taux d’intérêt respectifs de 2% et 2,75%. La signature de la convention de prêt a eu lieu le 5 mai 2020.