Le “Luxembourg-Tunisia Business Forum” se tiendra le 27 avril 2018 au siège de la Chambre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg, à l’initiative de cette dernière et en collaboration avec l’Agence tunisienne de promotion de l’investissement extérieur (FIPA-Tunisia) et la Chambre de commerce Belgique-Luxembourg-Pays arabes (CCBLA).

Selon la FIPA, “cette manifestation accueillera une importante délégation d’officiels tunisiens avec à sa tête Youssef Chahed, lequel présentera les grandes orientations du gouvernement tunisien.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions qui œuvrent au renforcement des relations bilatérales entre le Luxembourg et la Tunisie, notamment depuis la visite du Premier ministre, ministre d’Etat, Xavier Bettel, à Tunis en 2016, lors d’une mission conjointe avec ses homologues belge et néerlandais”.

Cet événement abordera, entre autres, “les profondes réformes structurelles qui insufflent un nouvel élan au développement de l’économie tunisienne. Le séminaire sera suivi d’un déjeuner de networking”.

Au programme du Forum, figurent notamment des interventions du président de l’UTICA, Samir Majoul, sur le thème “la Tunisie, hub régional entre l’Afrique et l’Europe”, d’un représentant de la Banque européenne d’investissement (BEI) sur le thème “soutenir une croissance inclusive et durable en Tunisie”, du directeur des programmes au Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Aziz Zenasni, sur “les projets collaboratifs LIST et les partenaires tunisiens en matière d’innovation”.

En outre, il est prévu un panel de discussion avec les entrepreneurs luxembourgeois actifs en Tunisie sur les “conditions & opportunités d’affaires et d’investissement en Tunisie” qui sera animé par le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari.