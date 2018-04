Plus de 300 exposants de Tunisie, Egypte, Maroc, Algérie, Syrie, Libye et France participeront à la 56ème édition de la Foire de Nabeul qui sera tenue du 15 avril au 5 mai 2018. Les organisateurs estiment à 250.000 le nombre de visiteurs qui y sont attendus.

La foire est à même de constituer une opportunité pour faire connaître et promouvoir les activités locales, notamment artisanales dont la poterie, le tissage de tapis, la fabrication des bijoux en argent, des bibelots, des accessoires faits à la main, des articles de décoration,…

Elle est également l’occasion pour découvrir quelques spécialités locales surtout la distillation des fleurs de bigaradier et la préparation des gâteaux et confiseries artisanales.

D’autres stands seront consacrés à l’exposition et vente de meubles, de tissus et de prêt-à-porter, outre des espaces gratuits (huit) réservés aux articles et produits réalisés pour les personnes porteurs d’handicap.

A la foire, on y trouve également un espace aménagé par l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et un autre par l’Institut national de la consommation (INC) pour sensibiliser les visiteurs sur le rôle de ces deux institutions.

Des programmes d’animation seront organisés en marge de la foire dont des spectacles équestres, des parades de marionnettes et des défilés majorettes.