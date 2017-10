Economie : Faire de la Foire de Nabeul une destination touristique et commerciale

Le ministre de l’industrie et du Commerce, Zied Laâdhari, en visite samedi 22 avril à la Foire internationale de Nabeul, a indiqué que son département va renforcer et développer ladite foire pour en faire une destination touristique et commerciale distinguée.

Selon lui, 250.000 visiteurs sont attendus à cette 55ème session de la Foire internationale de Nabeul, qui est une occasion pour inciter les industriels à faire connaitre le produit local et l’activité économique dans la région.

Le ministre a recommandé de consommer le produit tunisien, appelant les Tunisiens à visiter ces espaces commerciaux afin de soutenir l’activité des jeunes dans les régions.

La foire a ouvert ses portes le 19 avril 2017 et se poursuivra jusqu’au 7 mai 2017, avec la participation de 340 exposants venant de Nabeul, Tunis, Manouba, Ben Arous, Ariana, Bizerte, Sousse, Mahdia, Kairouan, Sfax, Jendouba, Tozeur, Kébili et Tataouine.

Le directeur général de la foire Mohamed Habib Dimassi a précisé que cette manifestation est un rendez-vous annuel pour renforcer le produit national, à travers l’exposition de plusieurs produits, électroménagers, meubles, tissus, prêt-à-porter, chaussures, parfums, huiles essentielles, produis électroniques, livres et poteries ainsi que la distillation de l’eau de fleurs d’oranger (Z’har).

Dimassi a précisé que l’objectif est de faire réussir cette édition, précisant qu’un espace a été consacré aux jeunes artisans ainsi que trois autres espaces gratuits dédiés à l’exposition et la vente de produits aux personnes ayant des besoins spécifiques et certaines associations.