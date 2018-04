La situation foncière des anciens lotissements ruraux de Ben Guerdane situés au centre-ville, sur une superficie de 9.383 hectares, a été au centre d’une réunion présidée, mercredi 12 avril, par Mabrouk Kourchid, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, au siège de son département. Et ce en présence du gouverneur de Médenine, Habib Chaouat, des cadres du ministère et du directeur régional des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Médenine.

Il a été décidé unanimement, à cette occasion, de régulariser la situation foncière de ces lotissements selon les procédures légales et ce dans les plus brefs délais dans le but de booster l’investissement dans la région, selon un communiqué du département des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières.

Lors de la réunion, Habib Chaouat a mis l’accent sur la réactivité du ministère ainsi que l’approche prônée par Korchid Mabrouk pour trouver une solution au problème foncier qui date de plus d’un siècle.