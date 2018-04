Le ministère des Affaires étrangères annonce, dans un communiqué publié mardi 10 courant, avoir entamé les préparatifs de l’organisation, du 9 au 13 avril, de la 3e session des Journées d’amitié et de partenariat africains destinées aux chefs des missions diplomatiques et consulaires des pays subsahariens accrédités en Tunisie, en collaboration avec le ministère du tourisme et de l’artisanat et de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

Cette manifestation vise à consolider les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et les pays africains subsahariens, dans le cadre d’un plan gouvernemental lancé en 2016 pour raffermir la présence de la Tunisie dans le continent africain et retrouver son rôle diplomatique et économique dans cette zone, ajoute le communiqué.

Le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères s’entretiendra à cette occasion avec les chefs des missions diplomatiques et consulaires sur les perspectives de la coopération et du partenariat dans tous les domaines.

Une rencontre se tiendra également au siège de l’UTICA entre chefs des missions diplomatiques et consulaires africaines et hommes d’affaires et représentants des entreprises tunisiennes intéressées par le marché africain, outre une série de visites au pole technologique de Borj Cedria et au Centre touristique de Hammamet, indique le communiqué.

D’autre part, les chefs des missions diplomatiques et consulaires africains prendront part du 10 au 12 avril à la 3e session du Salon international des technologies de l’information et de communication (SITIC Africa 2018) avec la participation de certains ministres africains et de délégations économiques de pays africains, arabes, européens et du Canada, précise-t-on de même source.