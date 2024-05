Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mounir Ben Réjiba, a fait part de la disposition de la Tunisie à contribuer aux efforts visant à renforcer la coopération avec les pays de l’Asie centrale et l’Azerbaïdjan.

Dans une allocution prononcée, mardi, à Doha, lors de la 3e session du Forum économique et de coopération arabe avec les États d’Asie centrale et l’Azerbaïdjan, le secrétaire d’Etat a souligné la nécessité d’explorer les meilleurs moyens permettant d’exploiter les richesses naturelles et les compétences humaines dont disposent les pays des deux régions.

Cité dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Ben Réjiba a réaffirmé la position ferme de la Tunisie à l’égard de la cause palestinienne et son soutien constant au peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits légitimes dont l’établissement d’un État indépendant sur toute la terre de Palestine et sa capitale, Al-Qods.

Il a, dans ce contexte, exhorté la communauté internationale à assumer sa responsabilité entière pour mettre un terme, immédiatement, aux agressions commises contre les palestiniens dans la bande de Gaza.

A l’occasion de ce Forum économique de coopération entre les pays arabes, les pays de l’Asie centrale et l’Azerbaïdjan, Mounir Ben Réjiba a tenu des rencontres bilatérales avec des ministres et des chefs de délégations participantes.

La région de l’Asie centrale est composée de cinq pays à savoir, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.