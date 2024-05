Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a affirmé, vendredi, l’engagement de la diplomatie tunisienne à défendre les intérêts nationaux, à protéger les Tunisiens à l’étranger et à leur fournir les services nécessaires.

Dans un communiqué publié par le département, à l’occasion de la journée nationale de la diplomatie qui correspond au 68e anniversaire de la création du ministère, l’accent a été mis également sur l’engagement de la diplomatie à promouvoir le drapeau tunisien dans les différentes tribunes, de manière à refléter la position remarquable dont bénéficie la Tunisie dans son environnement régional et international en termes de souveraineté nationale et d’indépendance de la décision nationale.

Le ministère a fait remarquer que la diplomatie tunisienne a réussi à consolider les fondements de l’indépendance et à appuyer les efforts nationaux de développement, à travers des relations de coopération et de partenariat solides et variées avec les pays frères et amis et les regroupements régionaux.