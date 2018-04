Le Salon africain de l’éducation, formation et technologie pédagogique didactique et scientifique “AFRICA EDU-DIDACT 2018” se tiendra du 11 au 13 avril 2018 au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) à Tunis, sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette édition a pour but de réunir des établissements éducatifs, universitaires et de formation professionnelle ainsi que des fournisseurs d’équipements technologiques, didactiques, pédagogiques et de la formation avec des étudiants et des élèves tunisiens, maghrébins et africains.

AFRICA EDU-DIDACT 2018 offrira l’opportunité de mieux connaitre les institutions d’éducation et de formation, leurs programmes et filières pour bien choisir le cycle d’étude et de formation.

Ce Salon vise à renforcer le partenariat public-privé, l’employabilité des jeunes et l’investissement dans des innovations scientifiques. Plus de 60 exposants tunisiens et étrangers participeront à cette rencontre qui comportera un espace pour les innovations des étudiants dans le domaine des nouvelles technologies et des conférences sur ce sujet.