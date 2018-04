29,5% seulement accordent la priorité aux produits tunisiens

“Environ 29,5% des Tunisiens accordent dans leurs achats la priorité aux produits tunisiens en cas de présence d’un produit tunisien et d’un autre étranger”, selon une enquête sur “le consommateur tunisien et la consommation du produit national”, réalisée par l’Institut national de la consommation (INC).

Près de 50,6% d’entre eux sont convaincus de la qualité et de la salubrité du produit national, 16,1% encouragent les entreprises nationales pour préserver leur présence, 14,2% préfèrent le produit tunisien par “amour pour la patrie” et 10,3% pour l’acceptabilité des prix.

Le Directeur général de l’INC, Tarek Ben Jazia a indiqué, dans une déclaration, à l’Agence TAP, que l’enquête a concerné un échantillon de 2016 consommateurs dont l’âge dépasse ou est égal à 20 ans, selon la répartition géographique, le milieu et le sexe.

Cette recherche vise à connaître la distinction que fait le Tunisien du produit national et le comportement du consommateur tunisien face au produit local et celui étranger. Il s’agit, également, d’examiner la disposition du Tunisien à soutenir les produits nationaux et les critères pour ce faire.

Selon Ben Jazia, les résultats de cette enquête révèlent que 85,5% des Tunisiens ont l’habitude de vérifier l’origine du produit avant de l’acheter.

Il a précisé que 9,4% des Tunisiens connaissent le code à barres du produit tunisien alors que 90,6% ignorent que le code à barres du produit national commence par 619.

Quant aux consommateurs qui choisissent le produit étranger au lieu du produit national, cela est dû à leur conviction que le produit étranger est meilleur à 31,8% alors que 27,9% des Tunisiens préfèrent le produit étranger car ils n’ont pas confiance en la salubrité et la qualité du produit tunisien.

Selon le DG de l’INC, l’enquête a, également, démontré que 45,9% des Tunisiens ne sont pas prêts à payer plus cher pour acheter un produit étranger tandis que 30,7% d’entre eux sont prêts à acheter des produits tunisiens plus chers que ceux étrangers rien que que parce que c’est un produit ” made in Tunisia “.

Et de poursuivre que 50% des Tunisiens placent les produits alimentaires au premier rang quant à la qualité et la présence sur le marché. Viennent ensuite les médicaments et les matériaux de construction.

Les fournitures scolaires et la bureautique ainsi que les produits électroniques et électroménagers occupent les derniers rangs, suivis par les chaussures et produits cosmétiques. Concernant la qualité, 69% des enquêtés considèrent que les produits artisanaux sont de bonne qualité, suivis des matériaux de construction (46%) et des médicaments (45%). S’agissant des produits de mauvaise qualité, l’enquête montre qu’ils concernent les chaussures, les produits électroniques et électroménagers puis les produits cosmétiques.

25% des Tunisiens estiment qu’il faut lutter contre les produits de contrefaçon, organiser les circuits de distribution et combattre le commerce parallèle pour soutenir la consommation du produit national, alors que 14,6% des personnes interviewées soulignent l’impératif d’améliorer les méthodes de présentation et d’emballage et 13,2% appellent à l’importance d’améliorer la qualité.

Les résultats de cette enquête ont fait ressortir l’importance de sensibiliser les jeunes à la consommation du produit national et de lancer une campagne qui rassemblerait plusieurs structures et associations dans l’objectif de soutenir le produit national.

L’INC a mis l’accent sur la nécessité de mettre l’accent sur la relation entre la consommation du produit national, la consolidation de l’économie, la préservation du tissu des entreprises tunisiennes et des postes d’emploi, d’autant plus que le consommateur tunisien a confiance en les produits nationaux.

Tarek Ben Jazia a indiqué que l’INC organisera une campagne nationale au cours du mois de ramadan, avec le concours des parties concernées, afin d’inciter à la consommation du produit national, notamment face à l’aggravation du déficit commercial en 2017. Le déficit commercial a atteint 15,6 milliards de dinars, soit une hausse des importations des produits de consommation de 15,2%.