Les travaux de la journée de réflexion sur “la mise en œuvre du programme de travail décent en Tunisie” organisée, jeudi 5 avril à Tunis, ont abouti à une série de recommandations appelant, notamment, à mieux faire connaitre le contenu de ce document, à identifier les priorités et à assurer le suivi des objectifs.

Dans ce cadre, l’atelier sur le développement économique et régional a appelé à instituer la représentativité des organisations professionnelles dans les conseils régionaux d’investissement et à évaluer tous les mécanismes sectoriels pour booster l’investissement, outre la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’économie sociale et solidaire.

Par ailleurs, l’atelier sur les relations professionnelles et le travail décent a souligné la nécessité de mieux faire connaitre le programme de travail décent en Tunisie à travers la publication de ce document sur les sites électroniques des différents départements ministériels suggérant la formation d’un comité de pilotage qui sera chargé de fixer les priorités et de suivre la réalisation des objectifs cités dans le document.

Les participants à l’atelier sur la protection sociale ont, quant à eux, mis l’accent sur la nécessité de respecter les dispositions du règlement intérieur du comité régional de la protection sociale dans la gestion des travaux du comité.

Ils ont, également, souligné la nécessité de fixer un calendrier détaillé de l’opération de réforme et d’arriver à un consensus sur les objectifs relatifs aux mesures accompagnant la réforme du régime de retraite (la gestion des caisses, la politique de contrôle de recouvrement, le secteur informel) outre le démarrage de l’évaluation du système d’assurance maladie.

Par ailleurs, l’atelier sur l’emploi et la formation professionnelle a appelé à la tenue, le 26 avril 2018, de la réunion du comité régional de l’emploi et de la formation professionnelle pour finaliser la fixation des activités relatives au document du programme de l’emploi décent en Tunisie. Une réunion qui devra être suivie par des réunions périodiques.

Le même atelier a suggéré que la composition du comité d’orientation tripartite chargé du suivi de la mise en œuvre du document relatif au programme de travail décent en Tunisie soit la même que celle du groupe de travail tripartite.