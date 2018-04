Les 2èmes journées franco-tunisiennes de lutte contre la corruption auront lieu les 5 et 6 avril à Tunis, sur le thème “Lutte contre la corruption France et Tunisie: Au défi de la coopération internationale”.

Selon une note de présentation, ces journées ont pour objectif de renforcer la coopération bilatérale et internationale, tant au niveau institutionnel qu’au niveau juridique, en tirant profit de l’expérience des différentes institutions, notamment tunisiennes, françaises et européennes, et en proposant des solutions aux difficultés rencontrées par la Tunisie et la France.

Ce défi commun aux deux pays, souligne la même source, fera l’objet de débats sur les outils de prévention de la corruption et sur les textes de répression.

Les débats seront ainsi axés sur le rôle joué par la société civile, les lanceurs d’alertes, les investisseurs et prêteurs en Tunisie et en France dans la lutte contre la corruption. Ils seront également axés sur la question de la détection et du gel des avoirs de la corruption transfrontière, les conventions internationales comme cadre légal de coopération et d’entraide et les procédures d’enquêtes policières et judiciaires internationales.

Plusieurs questions sur la prévention de la corruption seront soulevées lors de ces deux journées notamment “Quel état de la législation en Tunisie et en France en faveur des lanceurs d’alerte?”, “Quels sont les mécanismes existants pour les prêts internationaux?” et “Comment détecter la corruption à l’international?”.

La saisie des avoirs à l’étranger et leur gestion ainsi que l’enquête judiciaire internationale seront également à l’ordre du jour.