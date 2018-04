Une session de formation de deux jours a démarré, lundi 2 avril, à Zarzis, dans le cadre du programme “l’agriculteur décide” financé par l’International Republican Institute (IRI) et mis en œuvre par l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

La session vise à former des leaders et des formateurs dans les régions du sud, en matière de gouvernance locale, de décentralisation et d’implication des agriculteurs dans les élections.

Le programme qui a démarré, au mois de mars 2018, cible 1500 agriculteurs dont 600 dans les régions du sud. Il prévoit, également, des journées de sensibilisation destinées aux femmes, outre des conférences régionales. Il sera clôturé, fin avril, par une journée nationale.