Dans la délégation de Hassi El Ferid relevant du gouvernorat de Kasserine, 84 femmes travaillant dans le secteur agricole bénéficieront bientôt de projets d’une valeur totale de 840 mille dinars, dans le cadre du programme d’autonomisation économique des femmes en milieu rural.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le délégué de Hassi El Ferid par intérim, Hatem Riahi, a souligné que ce programme, supervisé par le commissariat régional de la femme, de la famille et de l’enfance à Kasserine, s’adresse aux femmes et aux filles âgées de plus de 18 ans, travaillant dans le secteur agricole dans les cinq imadas de Hassi El Ferid.

La liste définitive des bénéficiaires sera fixée vers la fin de ce mois d’avril, a précisé la même source, informant que les démarches nécessaires pour bénéficier dudit programme seront effectuées durant les mois de mai et juin prochains, avant que les projets ne soient livrés aux bénéficiaires le 15 juillet 2024.

Selon la même source, les projets à vocation agricole, de transformation et de valorisation, seront financés à hauteur de 10 mille dinars pour chaque projet, et livrés aux bénéficiaires sous forme d’équipements et de bétails, selon la nature de chaque projet (élevage ovin, élevage bovin, apiculture, etc).

Le responsable régional, a encore indiqué que les bénéficiaires de ces projets profiteront de sessions de formation animées par des spécialistes.

Ces projets visent à juguler la vulnérabilité économique et sociale des travailleuses agricoles et à faciliter leur accès aux moyens de production, a souligné Riahi.

Au cours de 2024, ce programme d’un coût total estimé à 2,5 millions de dinars, concernera la délégation de Hassi El ferid, une région qui se trouve au bas du classement des indicateurs de développement régional en Tunisie.

A noter que le programme en question a été lancé l’année dernière dans les gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid.